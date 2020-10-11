Обрушение пешеходного перехода на трассе в Ленобласти попало на видео

На трассе М-10 в поселке Любань Ленинградской области обрушился надземный пешеходный переход в момент проезда под ним грузовика. Случившееся попало на видео, его публикует Telegram-канал 360tv.ru.

На кадрах видно, как автомобиль сносит часть перехода. ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщает, что водитель грузовика пострадал, погибших нет.

На участке, где произошла авария, перекрыто движение. Известно, что водитель, управлявший самосвалом, пытался проехать под переходом с поднятым кузовом.

Ранее, в октябре, сообщалось, что в Находке Приморского края местный житель Василий Бернюков остановил полный автобус после смерти водителя и спас находившихся в салоне людей. Мужчину наградили за проявленную смелость.