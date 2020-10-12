Рахмон победил на выборах президента Таджикистана

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах главы государства, которые состоялись 11 октября. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».

По предварительным данным ЦИК, Рахмон набрал 90,92 процента голосов. Явка составила 85,39 процента.

Это были пятые президентские выборы, которые выиграл Рахмон. Он будет руководить Таджикистаном еще семь лет.

В сентябре Рахмона выдвинула кандидатом в президенты Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ). Все 990 делегатов, проголосовавших на съезде, поддержали это решение.

Согласно поправкам в Конституцию от 2016 года, Эмомали Рахмон может переизбираться на пост президента Таджикистана неограниченное количество раз.