«Нестареющая» телеведущая впечатлила пользователей сети

Папарацци засняли бывшую ведущую китайского государственного телевидения Чжоу Тао (Zhou Tao), когда та выходила из машины. Зрителей ролика поразило, насколько молодо выглядит 52-летняя китаянка, пишет Daily Mail.

Женщина была одета в белую футболку и длинную юбку, а на плече у нее висела тканевая сумка. Автор ролика сказал китайской звезде, что та выглядит очень красиво. Тао с улыбкой ответила, что старается быть красивой каждый день.

Пользователи сети впечатлились внешним видом бывшей телеведущей. Они назвали ее нестареющей, потому что женщина слишком молодо выглядит для своего возраста. «Я поверю, если вы мне скажете, что ей 25 лет», — заявил один из юзеров. Другой и вовсе сравнил ее с девочкой-подростком.

Тао родилась в провинции Аньхой на востоке Китая в 1968 году. Она окончила Пекинский институт радиовещания, после чего устроилась работать на местное телевидение. Впоследствии женщина стала одной из самых известных телеведущих страны. В 2016 году китаянка покинула государственные СМИ и занялась бизнесом.