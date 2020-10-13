Автор «Кода да Винчи» раскрыл сюжет продолжения романа

Американский писатель и журналист Дэн Браун в интервью «Ленте.ру» раскрыл сюжетную линию продолжения романа «Код да Винчи». Интервью опубликовано во вторник, 13 октября.

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Писатель рассказал, что в новой книге профессор Роберт Лэнгдон встретит «красивую женщину, специалиста по криптологии, которая ему очень подходит».

«В этом романе он находится в начале гармоничных отношений и никого не ищет, он счастлив в своей личной жизни. Кстати эта героиня уже раньше появлялась в моих романах», — подчеркнул Браун.

Дэн Браун — один из самых популярных и продаваемых современных англоязычных авторов. Его книга «Код да Винчи», выпущенная в 2003 году, стала международным бестселлером. Среди других известных произведений Брауна — «Ангелы и демоны», «Утраченный символ» и «Инферно». В этом году у писателя также вышла книга «Звериная симфония».