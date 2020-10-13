Лечивший Навального врач решил уволиться

Заместитель главного врача омской больницы, куда был госпитализирован Алексей Навальный, решил уволиться. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Анатолий Калиниченко объяснил свое решение личными мотивами.

В августе медик жаловался на поступающие в соцсетях угрозы физического характера. По его словам, они были направлены не только на него, но и на семью и детей. Калиниченко отмечал, что Навальный не виноват в поступлении подобных сообщений.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, и первые два дня блогеру оказывали помощь врачи местной больницы. Они же ввели его в искусственную кому. Медики отмечали, что отравление оппозиционера рассматривалось как один из возможных диагнозов, но все анализы показали отсутствие ядов в организме.

Спустя два дня Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине. Врачи заявили, что в его организме обнаружены следы вещества из группы «Новичок».