Киевский политолог Глеб Ляшенко рассказал о «всегда русской» Украине. Об этом он заявил в эфире «Голоса Правды».

«Украина всегда была русской — как минимум, наполовину. Это было исторически», — указал он, отметив, что сейчас жителям Украины пытаются навязать миф о моноэтничном населении и советских оккупантах, которые принесли русский язык «на штыках».

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«Русские украинцы (...) всегда здесь были. Но только после "революции достоинства" почему-то пришлось напоминать, что мы, русские украинцы, есть», — сказал Ляшенко.

9 октября Верховный суд Украины запретил президенту страны Владимиру Зеленскому использовать русский язык во время осуществления своих обязанностей. Суд отметил, что Зеленский несет политическую ответственность, исполняя президентские функции, поэтому должен выступать на официальных мероприятиях только на государственном языке, то есть украинском.

В марте Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются. В школах, где обучение ведется на официальных языках ЕС, дети смогут еще в течение трех лет получать образование на языках соответствующих национальных меньшинств.