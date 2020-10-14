Для пропаганды в пользу Трампа снова использовали видео из России

Видео из России и Белоруссии заметили в роликах компании, нанятой штабом президента США Дональда Трампа. Это четвертый раз за три месяца, когда российские материалы используют для создания пропаганды в пользу Трампа на предстоящих выборах, сообщает издание Politico.

Журналисты выяснили, что по меньшей мере два отрывка стоковых видео, фигурирующие в предвыборном ролике, продаются на сайте Shutterstock. Одно из них — с семейной парой, играющей с ребенком — выставил пользователь из Новосибирска. Другое, в котором пожилая женщина смотрит из окна, опубликовал автор из Белоруссии. Отмечается, что эти видео перемежаются высказываниями американцев-сторонников действующего президента.

Как пишет Politico, компания America First Action, создавшая ролик, получила за избирательный цикл 2020 года 82 миллиона долларов. Ее представитель заявил, что она также использует китайские и другие иностранные видео в своей работе.

В сентябре сообщалось о появлении ролика от штаба президента, в котором призывы «поддерживать наших солдат» сопровождались кадрами российских военных самолетов.

Ранее социальная сеть Facebook удалила видео Трампа, в котором президент США сообщает ложные утверждения о коронавирусе. Руководство сети обратило внимание на фрагмент интервью главы государства, в котором он заявил, будто дети практически невосприимчивы к коронавирусу.

Сервис микроблогов Twitter также удалил запись. Представитель этой соцсети Ник Пацилио написал в своем аккаунте, что твит предвыборного штаба Трампа нарушил правила о дезинформации про вирус.