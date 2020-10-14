Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в бикини с подругами

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в купальнике с подругами и порадовала фанатов. Ролик появился на ее странице в TikTok.

На размещенных кадрах знаменитость и ее приятельницы купаются в бассейне с видом на холмы на территории собственного дома Дженнер. Они позируют в разных бикини под песню Bitter в исполнении певца Трэвора Дэниела (Trevor Daniel) и поп-исполнительницы с псевдонимом Fletcher. В конце видео подруги стоят спиной к автору ролика и ныряют в воду.

23-летнюю Дженнер запечатлели в бикини, который состоит из разноцветного бюстгальтера и плавок с леопардовым принтом. Ее образ дополнили прямоугольные солнечные очки коричневого цвета и небольшие серьги.

Ролик стал вирусным и набрал больше шести миллионов просмотров. Поклонники восхитились внешним видом Дженнер и других участниц видео в комментариях. «Кайли просто захватила TikTok», «Ее ролики становятся лучше с каждым разом», «Выглядишь потрясно, Кайли!», «Вау, Кайли, продолжай в том же духе», — писали фанаты.

Ранее в октябре Кайли Дженнер взволновала подписчиков снимком в откровенном образе. Ее сфотографировали в белом кроп-топе с глубоким декольте и голубых джинсах. При этом звезды на снимке собраны в два симметричных хвоста.