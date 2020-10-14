В РПЦ назвали грехом несоблюдение мер против коронавируса

Отказ от ношения масок, несоблюдение социальной дистанции и других мер против коронавируса является грехом. Об этом заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий, передает URA.RU в своем Telegram-канале.

По словам священнослужителя, те, кто относятся к инфекции с предубеждением и не верят в ее существование, проявляют гордыню и своеволие. Соблюдение введенных мер он назвал «вопросом послушания Церкви» и врачам, которые заботятся о здоровье граждан.

Дмитрий добавил, что закрывать православные храмы и отменять службы из-за коронавируса пока не планируется.

Ранее митрополит Илларион посоветовал россиянам не медлить с прививкой от коронавируса, чтобы избежать мучений от заражения. Он объяснил, что риск проявления побочных эффектов от препарата минимальный, а сама инфекция страшнее и не сравнится с ощущениями тех, кто заразился.

14 октября суточный прирост новых случаев коронавируса впервые превысил 14 тысяч и составил 14 231. Зафиксировано 239 летальных исходов, полностью выздоровели 7920 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах, 23 205 летальных исходов и 1 039 705 выздоровлений.