В Петербурге нашлись желающие заплатить за части тел

В Санкт-Петербурге институт травматологии имени Вредена объявили о закупке замороженных частей тел для проведения мастер-классов для врачей. О желании учреждения заплатить более 12 миллионов рублей за биоматериал свидетельствует заявка, опубликованная на сайте госзакупок.

Согласно документу, институт планирует заплатить по 93 тысячи рублей за шесть верхних конечностей с тремя суставами до кончиков пальцев, по 144 тысячи за 12 нижних конечностей и за три типа человеческого торса — по шесть торсов одного типа и 12 — другого.

В заявке говорится, что фрагменты тел должны иметь сохраненный объем и тургор тканей и поставляться в замороженном и незафиксированном виде.

Новости об обнаружении в Петербурге расчлененных тел появляются регулярно. Героиней одной из наиболее громких историй стала жена российского рэпера, участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, которая расчленила тело мужа, разложила по пакетам и сообщила, что супруг скончался за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Еще одно громкое убийство с последующим расчленением в Петербурге совершил историк Олег Соколов. Его задержали 9 ноября 2019 года при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Оказалось, что он пытался скрыть останки своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко.