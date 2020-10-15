Курс доллара взлетел выше 78 рублей на открытии торгов на Московской бирже в четверг, 15 октября. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В 10:00 по московскому времени курс американской валюты достиг 78,05 рубля. Уже к 10:20 американская валюта вновь торговалась ниже 78 рублей. В предыдущий раз курс доллара превышал психологическую отметку 8 октября 2020 года.

Евро на начало торгов в четверг также показал рост. Стоимость европейской валюты на открытии торговой площади взлетела до 91,6 рубля. Спустя 20 минут рубль отыграл 10 копеек, и курс евро составил 91,51 рубля.

Курс национальной валюты в конце сентября резко ослабел на фоне ситуации в Белоруссии, эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и скандала вокруг оппозиционера Алексея Навального. Минфин на фоне падения рубля принял решение увеличить объемы продажи иностранной валюты в 2,3 раза.