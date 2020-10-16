«Самый откровенный бармен» Великобритании отчитал власти и вспомнил 1984 год

Глава британской сети пабов JD Wetherspoon Тим Мартин, которого называют «самым откровенным барменом» страны, выступил с длинной речью, в которой отчитал власти и их политику по борьбе с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.

Мартин раскритиковал новые ограничения, введенные правительством для предотвращения распространения инфекции. Они касаются и пабов, которым придется существенно изменить режим работы. В частности, заведения по всей стране должны будут закрываться в 22:00, общение между посетителями должно строго пресекаться, они обязаны будут надевать маски, вставая из-за стола.

Многие владельцы баров и пабов уже возмутились из-за новых требований. Мартин обобщил их позицию, и в речи процитировал одного из самых известных в мире профессиональных инвесторов, основателя и главу Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

В письме акционерам от 1990 года тот призвал их не следовать слепо указаниям руководства, а самостоятельно оценивать степень их адекватности и целесообразности. Такое поведение он сравнил с первым законом движения Ньютона.

По словам Мартина, власти использовали неправильную модель при составлении прогноза по распространению коронавируса, тем самым исказив возможные негативные последствия пандемии. Топ-менеджер ожидает первого с 1984 года убытка для JD Wetherspoon. Акции компании уже упали на 7,9 процента.