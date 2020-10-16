Названы лучшие глазированные сырки

Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвало лучшие глазированные творожные сырки. В нем приняли участие образцы восьми брендов: «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Б.Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Чудо», «Советские традиции», «Свитлогорье» и «Творобушки».

Три производителя — «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки» и «Б.Ю. Александров» — указали на этикетке, что сырки содержат молочный шоколад. Исследование подтвердило, что это действительно так.

При этом образцы «Б.Ю. Александров» и «Советские традиции» не соответствуют ГОСТу по показателям массовой доли влаги и кислотности творожной части. Однако отклонения оказались незначительными.

При исследовании образца под маркой «Творобушки» эксперты выявили содержание заменителя молочного жира — фитостеринов. Таким образом, продукт не соответствует требованиям, предъявляемым к сыркам, и не может называться ими.

По итогам исследования лучшим был признан глазированный творожный сырок «Вкуснотеево». Также в тройку вошли «Коровка из Кореновка» и «Б.Ю. Александров». Далее места распределились между «Ростагроэкспортом», «Чудом», «Советскими традициями» и «Свитлогорьем».