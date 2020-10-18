Генерал рассказал об украинской империи до Владивостока

Европейскую культуру и христианство на земли до Владивостока принесла «украинская империя». Об этом в эфире Ukrlife.TV заявил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковник Игорь Смешко.

По его словам, Украина имела огромное историческое влияние и в XVII веке своей культурой «прикрыла собой очень слабое Московское государство». Он пояснил, что Русь была, по сути, метрополией и находилась на двух третях современной Украины. «Это империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях», — приводит его слова РИА Новости.

Смешко добавил, что после распада СССР стране надо было взять название «Украина-Русь». Оно подошло бы лучше, поскольку отражало бы вклад государства в историю.

В мае адвокат из Украины Андрей Федур призвал переименовать страну в Русь.

В 2019 году глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.