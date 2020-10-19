В России откроется первый ЕГЭ-Хаус, где будут готовить к экзаменам, а также устраивать креативные тренировки и встречи со звездными гостями. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 19 октября.

Отмечается, что ЕГЭ-Хаус — это проект образовательного проекта «Вебиум» под кураторством лагеря «Камчатка», в котором вожатыми работают известные в России журналисты, музыканты, писатели и актеры. В рамках проекта наставники создадут для школьников пространство и комьюнити для подготовки к ЕГЭ, чтобы помочь справиться со страхами и переживаниями перед экзаменами.

Программа ЕГЭ-Хаус пока не раскрывается, однако известно, что образовательная и развлекательная части будут объединены.

«За несколько дней в ЕГЭ-Хаусе у вас не останется сомнений, что готовиться к экзамену можно в кайф, главное — правильная компания и отличные преподаватели. А это все там будет!» — приводятся в сообщении слова основателя школы «Вебиум» Даниила Дарвина.

Участие и проживание в ЕГЭ-Хаусе — бесплатное. Регистрация уже открыта.