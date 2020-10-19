Женщина пропала в лесу при загадочных обстоятельствах и нашлась спустя 11 дней

Американская туристка, пропавшая в лесу в штате Юта при загадочных обстоятельствах, была найдена живой спустя почти две недели поисков. Об этом со ссылкой на ее родственников сообщает CNN.

38-летняя Холли Куртье (Holly Courtier) потерялась в национальном парке Зайон вблизи города Спрингдейл во вторник, 6 октября. Известно, что в последний раз ее видели на выходе из микроавтобуса в районе остановки Грот, ведущей к нескольким пешеходным тропам.

Впоследствии путешественница не вернулась к месту сбора, и никакой информации о ее возможном местонахождении не было. Поиски женщины продолжались 11 дней.

Волонтерам, рейнджерам и спасательным отрядам удалось найти Куртье благодаря сведениям, полученным от посетителей Зайона. Известно, что в результате произошедшего она сильно похудела и получила множество синяков. Туристку передали родственникам и поместили в одну из местных больниц.

Причины, по которым американка потерялась, пока не установлены.

10 апреля сообщалось, что российского туриста, исчезнувшего на Гоа при загадочных обстоятельствах, нашли в одной из местных психбольниц. Сотрудники полиции обнаружили россиянина в Институте психиатрии и поведения человека в Бамболиме (IPHB) и выяснили, что он был отправлен на 21-дневное лечение.