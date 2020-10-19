Россиянка бросила маленьких детей одних дома и ушла в гости на два дня

Жительница города Артем оставила двух маленьких детей одних дома и на два дня ушла в гости к подруге, пишет «Восток-Медиа».

Мальчик восьми лет и пятилетняя девочка это время жили самостоятельно. Школьник сам ходил на уроки, а в это время его младшая сестра сидела в одиночестве в квартире.

Через два дня в полицию поступило сообщение о двух детях без присмотра. На место приехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что отец семейства работает во Владивостоке, не вернулся в Артем и ночевал у родственников.

Дети отправлены в городской социально-реабилитационный центр, с ними будут заниматься психологи и педагоги. Мать помещена на реабилитацию в наркологический диспансер. Судьбу семьи будет решать комиссия по делам несовершеннолетних.

В конце августа жительница Краснодара оставила годовалого ребенка в машине на парковке, чтобы пойти в салон красоты.