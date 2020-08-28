Бросившая ребенка на парковке ради салона красоты россиянка попала на видео

В Краснодаре местная жительница бросила годовалого ребенка запертым в автомобиле на парковке жилого дома, чтобы попасть в салон красоты. Женщина пришла на место после того, как крики услышали соседи и обратились к охране, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах слышно, как несколько человек отчитывают женщину, «забывшую ребенка, который полтора часа орет». В ответ она заявляет, что не забыла, просит не трогать ее, параллельно вытаскивает ребенка из салона автомобиля и убегает с ним на руках. Мужчина за кадром просит не выпускать ее, на этом ролик заканчивается. С самого начала записи слышны громкие детские крики и плач. Как пишет Baza, россиянка забрала ребенка и направилась с ним обратно в салон красоты, ей предстоит разговор с сотрудниками органов опеки.

В управлении МВД России по Краснодару изданию «Кубань 24» рассказали, что очевидцы вызывали на место полицейских, но женщина вернулась к автомобилю и забрала ребенка еще до их приезда. В беседе с сотрудниками ведомства она раскаялась и сказала, что ее не было якобы около 30 минут, а все это время ее годовалая дочь спала. Против нее завели дело по части 5.35 КоАП о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, максимальное наказание по ней предусматривает штраф в 500 рублей. В полиции добавили, что семья не состоит на учете. По словам матери, она раньше не попадала в такую ситуацию.

В июне жительница Москвы на несколько дней уехала на дачу и оставила пятерых детей одних в квартире, закрыв их снаружи. Она обещала вернуться через два дня, еды хватило лишь на полдня, а в указанный день она не приехала и не отвечала на звонки. Соседка услышала крики несовершеннолетних о помощи и вызывала полицию, сотрудники МВД вскрыли дверь. Детей отправили в больницу, у двоих диагностировали ОРВИ. Мать планируют лишить родительских прав, с февраля семья стоит на учете после того, как женщина сама обратилась в опеку и попросила забрать у нее дочь за плохое поведение, но ребенка оставили с ней.