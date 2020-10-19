В России предложили ввести налоговый вычет для занимающихся спортом граждан

Министерство финансов России предложило ввести налоговый вычет для занимающихся спортом граждан. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги предоставят тем, кто тратит деньги на покупку лекарств, лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни или занимается благотворительностью. Он позволит уменьшить налоговый платеж или вернуть НДФЛ, который был уплачен в течение года.

Предоставлять вычет планируется с расходов до 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Его максимальный размер составит 15,6 тысяч рублей.

Отмечается, что изменения в Налоговый кодекс были подготовлены по поручению президента России. После доработки законопроект внесут в Госдуму.