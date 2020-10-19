Форвард «Тоттенхэма» Кейн установил рекорд АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн установил новый рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщаеn Goal.com.

В матче пятого тура против «Вест Хэма» форвард оформил дубль и сделал результативную передачу, что позволило ему довести количество очков по системе «гол плюс пас» до 12 (пять забитых мячей и семь ассистов).

Кейн превзошел достижения экс-форварда «Арсенала» Тьери Анри и бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Француз в сезоне-2004/2005 совершил 11 результативных действий в стартовых пяти турах чемпионата. Его достижение спустя семь лет повторил англичанин.

Встреча «Тоттенхэма» с «Вест Хэмом» прошла в воскресенье, 18 октября, и завершилась со счетом 3:3. «Шпоры» к 16-й минуте вели с преимуществом в три мяча, но в концовке игры команда Жозе Моуринью трижды пропустила.