Гол ударом в девятку на последних секундах лишил «Тоттенхэм» очков в матче АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» в лондонском дерби в рамках пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 октября, и завершилась со счетом 3:3. «Шпоры» в первые 15 минут матча забили три мяча: дубль оформил Харри Кейн, еще один мяч забил Сон Хын Мин. В концовке игры «Вест Хэм» отличился трижды: Давинсон Санчес поразил собственные ворота, еще один гол забил Фабиан Бальбуэна, а на последних секундах игры гол дальним ударом в девятку забил Мануэль Лансини.

«Тоттенхэм» набрал восемь очков и вышел на шестое место в турнирной таблице. «Вест Хэм» имеет в активе семь очков и находится на восьмой строчке.

В следующем туре, запланированном на 26 октября, «Тоттенхэм» сыграет с «Бернли». «Вест Хэм» двумя днями ранее на своем поле примет «Манчестер Сити».

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