«Манчестер Юнайтед» разгромил середняка АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В начале встречи мяч свои ворота забил защитник манкунианцев Люк Шоу, затем капитан МЮ Харри Магуайр восстановил равенство. Во втором тайме пенальти не смог реализовать хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш, но в концовке встречи португалец забил с игры, а спустя несколько минут Аарон Ван-Биссака и Маркус Рашфорд установили окончательный счет.

«Манчестер Юнайтед» имеет в активе шесть очков и находится на 15-м месте в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» семь очков, команда занимает 11-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 24 октября на своем поле примет «Челси». «Ньюкасл» днем позже на выезде встретится с «Вулверхэмптоном».