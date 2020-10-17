«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Арсенал» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом в пользу. В первом тайме в составе «горожан» забитым мячом отметился Рахим Стерлинг. Во второй половине игры болельщики не увидели голов.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать семь очков, команда находится на десятой строчке в чемпионате. «Арсенал» с девятью очками располагается на шестой позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 24 октября на выезде встретится с «Вест Хэмом». «Арсенал» днем позже на своем поле примет «Лестер».