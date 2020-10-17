«Челси» пропустил в добавленное время и упустил победу над середняком АПЛ

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом 3:3. В составе лондонцев дублем отметился форвард сборной Германии Тимо Вернер, еще один мяч забил полузащитник бундестим Кай Хавертц. Для обоих голы стали дебютными в АПЛ. У гостей мячи на счету Дэнни Ингса, Че Адамса и Янника Вестергора.

«Челси» набрал восемь очков и находится на шестом месте в чемпионате. В активе «Саутгемптона» семь очков, клуб находится на десятой позиции.

В следующем туре «Челси» 24 октября на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Саутгемптон» днем позже на своем поле примет «Эвертон».