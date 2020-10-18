Новичок АПЛ набрал первые очки в сезоне

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 18 октября, и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда лондонцев Адемолы Лукмана хозяева ответили точным ударом Билли Шарпа с пенальти.

Новичок АПЛ «Фулхэм» благодаря ничьей набрал первые очки в сезоне. Команда имеет в активе одно очко и занимает 19-ю позицию. «Шеффилд» набрал столько же очков, но опережает соперника по дополнительным показателям и находится на 17-м месте.

В следующем туре «Шеффилд» 24 октября на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Фулхэм» в тот же день на своем поле примет «Кристал Пэлас».

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