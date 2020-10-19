Подсолнечное масло в России рекордно подорожало

Внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы аналитического центра «Совэкон».

По мнению аналитиков, основным фактором рекордного подорожания стал новый скачок экспортных цен на масло. В частности, подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78 процента, до 960 долларов за тонну. Внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6 процента, до нового рекордного уровня в 74,175 тысячи рублей за тонну (включая НДС), подсолнечник подорожал на 4,66 процента, до 30,875 тысячи рублей за тонну (без НДС).

В сентябре «Совэкон» подсчитала, что в этом году в России будет собрано 11,8 миллиона тонн маслосемян, что ниже прошлогоднего показателя на 23 процента. Эксперты отмечали, что урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, а цены на продукт подскочат на 20 процентов. Позднее Федеральная антимонопольная служба успокоила россиян насчет возможного существенного роста цен на подсолнечное масло, заверив, что этого не произойдет. Ведомство проанализировало ситуацию на рынке и не обнаружило прямой корреляции между объемами производства подсолнечника и стоимостью масла. В ФАС отметили, что последние пять лет цена на продукт была стабильна вне зависимости от объемов производства сырья.