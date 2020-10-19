«Бабушка года» уронила внука ради спасения бокала с вином и попала на видео

@CulturedRuffian / Twitter

Пользователь Twitter под ником @CulturedRuffian опубликовал видео, на котором женщина уронила внука ради спасения бокала с вином. Ролик собрал семь миллионов просмотров и десятки тысяч лайков и ретвитов.

«Когда ты наконец стал взрослым и должен расставить приоритеты», — шуточно написал автор публикации. На записи бабушка сидит на диване и придерживает одной рукой внука, стоящего возле нее. Когда мальчик попытался опрокинуть со стола бокал с вином, женщина поспешила спасти напиток и позволила ребенку упасть.

Изначально ролик появился на платформе Imgur с подписью: «И в номинации "Бабушка года" побеждает…»

Поступок героини видео смутил пользователей сети. Одни осуждали женщину, заявляя, что она не должна была подпускать ребенка к бокалу. «Она легко могла поймать ребенка, вместо того чтобы бросать его ради спасения бокала с вином», — возмущались другие.

Некоторые комментаторы похвалили бабушку за то, что она удержала бокал и предотвратила гораздо более серьезные последствия. «В ее защиту скажу: если бы она позволила бокалу разбиться, ребенок упал бы на него и поранился; так что, да, это ответственное воспитание детей», — поддерживали зрители.

Третьи не стали воспринимать произошедшее всерьез и предпочли отшутиться. «Дети отскочат. А вот разбитое стекло чертовски сложно вывести из ковра», «Именно по этой причине друзья не просят меня посидеть с их детьми», «С вином шутки плохи», — острили комментаторы.