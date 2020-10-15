Парень прилюдно поглумился над горем друга и вызвал гнев в сети

Пользователь Twitter под ником @slowmotion_luck запечатлел реакцию друга на новость о тайной помолвке возлюбленной, и опубликовал запись на своей странице. Кадры, на которых он прилюдно глумится над горем товарища, вызвали гнев в сети.

«Вот так мой приятель узнал, что его девушка уже помолвлена с другим», — подписал он видео. На кадрах группа приятелей подзывает к телефону своего друга. Когда парень в растерянности подходит, ему включают ролик, на котором его девушка хвастается помолвочным кольцом на пальце. Затем приятели начинают истерически смеяться, а парень предательницы уходит в другую комнату.

Пользователи Twitter сочли поведение друзей жестоким. «Вы записали это и поглумились над его болью! Вы чертовы лицемеры!», «Снимать на видео разочарование вашего друга — это круто?», «Это ужасно. Вы не должны были это снимать», — возмущались юзеры.

За несколько дней видео собрало сотни тысяч просмотров, тысячи ретвитов и лайков. В ответ на гневные комментарии автор публикации заявил, что они с друзьями вправе делать все, что захотят. «Наша дружба построена на смехе и веселье», — подчеркнул @slowmotion_luck.

Ранее сообщалось, что жених поглумился над невестой во время обмена клятвами и насмешил гостей на свадьбе. Когда священник спросил у мужчины, согласен ли он взять свою возлюбленную в жены, он сделал вид, что ему надо посовещаться с друзьями. Они с приятелями собрались в круг и притворились, будто перешептываются.

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