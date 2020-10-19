В сети обсудили самые нелепые случаи на первых свиданиях

Пользователь Twitter с ником Dead предложил обсудить самые забавные случаи, которые происходили на первых свиданиях. Под его публикацией многие поделились своими нелепыми историями.

«Однажды я пошел с девушкой в ресторан на первом свидании, и там на столах были клевые солонки, на что я обратил внимание. Когда я довез ее до дома, она достала из кармана *** [украденную] в ресторане солонку и подарила ее мне», — рассказал автор поста.

В комментариях пользователи сети опубликовали свои истории. Девушка по имени Анютка сообщила, что один мужчина прямо на первом свидании решил переехать к ней жить, другой предложил быть ее любовником и захотел, чтобы она ему за это платила. Третий спрашивал Анютку о том, девственница ли она, и говорил, что у него есть квартира в Люберцах.

«Экзистенциальная булочка» поделилась историей о том, как один мужчина весь вечер тыкал ее губы пальцем, потому что думал, что они ненастоящие. Другой узнал, что она хорошо разбирается в футболе, и повел ее хвастаться к своему другу.

«Ко мне напросился в гости парень под предлогом искупаться, так как у него отключили горячую воду. Приехал. Оказалось, что он заболевает. Я предложила выпить какой-нибудь настойки. В итоге парень накидался и опоздал в метро. Остался ночевать у меня», — написала «Здесь_и_сейчас». Девушка добавила, что утром она хотела побыстрее выпроводить кавалера, однако входную дверь заклинило. В итоге им пришлось ждать еще три часа, пока ее починят.

«Меня парень взял на руки чтобы перенести через лужу грязи и глины, но поскользнулся, и мы оба по уши стали красивыми», — рассказала @ginger_celine. «Господи, у меня еще веселей история. Парень поднял меня на руки, чтобы перенести через лужу/грязь, и пернул», — добавила Zolotce.

«Я была на классическом свидании один раз в жизни, парень был норвежцем, и он предложил посмотреть "Про уродов и людей" Балабанова…» — написала @VarAleksandra. Девушка с ником me wtf отметила, что один из ее кавалеров на первом свидании показывал фотографии со своей свадьбы (на тот момент он уже был разведен), а Vova arty сообщил, что уже на встрече выяснил, что у девушки не было двух передних зубов.