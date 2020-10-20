Бизнесмена из Германии обвинили в незаконных поставках товаров в Россию

Бизнесмена из Германии и его предполагаемого сообщника обвинили в поставке оборудования для компании, связанной с российскими военными, в обход санкций Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Associated Press со ссылкой на немецкую прокуратуру.

Главному подозреваемому, некоему Александру С., предъявили обвинения по семи пунктам, в том числе касающимся нарушения законов на экспорт товаров и совершения действий в интересах иностранной разведки. Его считают причастным к поставке станков государственной оборонной компании, которая производит ракетные системы для российской армии, а также в предоставлении ложных сведений о том, как работают некоторые инструменты.

Второй подозреваемый, Александр О., предположительно, был соучастником: он также нарушил экспортное законодательство. Мужчина консультировал Александра С. и присутствовал на встречах, где обсуждали логистику товаров. Утверждается, что за свою помощь он получил около 270 тысяч евро комиссионными.

Отмечается, что вся поставленная техника относилась к товарам двойного назначения: ее могли использовать как в гражданских, так и в военных целях. Согласно действующим санкциям ЕС, их нельзя поставлять в Россию.

По данным прокуратуры, в период с января 2016-го по январь 2018-го Александр С. осуществил семь поставок на общую сумму около восьми миллионов евро. Обвинение подали в суд Гамбурга еще 8 октября.