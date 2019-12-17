Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен. Об этом говорится в постановлении, опубликованном сайте портала правовой информации. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Изменения вступили в силу с момента опубликования распоряжения.

В частности, список пополнил крахмал, фруктоза и глюкоза, а также радиаторы, котлы центрального отопления, медицинские трубки и спринцовки из ПВХ и части жидкостных насосов. Кроме того, расширен список граждан Украины, против которых действуют санкции. В документ внесены еще десять фамилий, таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

Материалы по теме Дурные ассоциации Кто выиграл от сближения Украины с Евросоюзом

Впервые обоюдные ограничения были введены в 2016 году и с тех пор многократно продлевались и расширялись. Например, летом 2019-го Украина запретила к ввозу российский цемент, корма для животных, спички, обои, провода, трубы, стальную посуду, а также тракторы, футболки и другие товары. В рамках продовольственного эмбарго в Россию запрещены поставки некоторых продуктов с Украины: речь идет о мясе, молочной продукции и рыбе, а также овощах и фруктах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!