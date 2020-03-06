Раскрыта сумма секретного экспорта из России

Секретный экспорт из России составил 55,3 миллиарда долларов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Издание проанализировало открытые данные Федеральной таможенной службы. Выяснилось, что три четверти поставок составляет трубопроводный газ. Остальное приходится на вооружения, самолеты и изотопы.

В 2019 году крупнейшими импортерами российской оборонной продукции, включая гражданскую авиацию, и химических соединений стали Египет (2,4 миллиарда долларов), Алжир (1,9 миллиарда), Китай (1,6 миллиарда), Индия и США (по 900 миллионов долларов).

Объемы секретного экспорта по сравнению с 2018 годом снизились на 8,5 миллиарда долларов. Скрытые поставки составили 13 процентов от общего экспорта российских товаров (422,8 миллиарда долларов).

6 февраля стало известно, что Россия стала одним из крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США в октябре 2019 года. Москва стала вторым экспортером энергоносителей в Соединенные Штаты после Канады. В октябре Вашингтон купил 136,5 миллиона баррелей канадской нефти и топлива. Россия поставила в США 20,9 миллиона баррелей.

В январе сообщалось, что санкции США помогли заработать российским нефтяным экспортерам в 2019 году. Противодействие Ирану и Венесуэле увеличило мировой спрос на поставки из России, а наибольший вклад в закупки внесли Турция и США. В совокупности экспорт сырой нефти принес России, по оценке Центробанка, 121,6 миллиарда долларов, что на 5,9 процента меньше, чем в 2018 году. Если бы не санкции США в отношении других экспортеров, снижение оказалось бы более существенным.

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