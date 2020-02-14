Украина закупилась российским вином

Украина нарастила закупку вина в России. В 2019 году объемы экспорта российской продукции в эту страну выросли по меньшей мере в 1,5 раза, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Согласно таможенной статистике, в 2019 году в натуральном выражении Украина ввезла 2,9 миллиона килограммов российского вина (плюс 47 процентов к уровню 2018 года), в денежном выражении экспорт вина на Украину составил 3,2 миллиона долларов (плюс 52 процента). По данным Минсельхоза, экспорт в натуральном выражении вырос даже сильнее — на 62 процента, до 3,2 миллиона килограммов.

Все поставки вина из России, которые фиксирует таможня, осуществляются в непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики, сказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

В целом экспорт вина из России в 2019 году вырос в натуральном выражении на 15,3 процента, до 6,4 миллиона килограммов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В денежном выражении экспорт увеличился на 14 процентов, до 8,5 миллиона долларов. Основными покупателями российского вина, помимо Украины, по данным ФТС, являются Китай и Казахстан, по данным Минсельхоза — Китай и Молдавия.

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