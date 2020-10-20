Станция Долгопрудная МЦД-1 открылась после реконструкции

В Московской области после реконструкции открылась станция МЦД-1 Долгопрудная, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его слова приводятся на сайте областного правительства.

«Здесь построен транспортно-пересадочный узел с парковками, стоянками такси, пешеходной зоной и велодорожкой», — рассказал министр.

По ее словам, после реконструкции общая площадь станции составляет 6,9 тысячи квадратных метров. За счет средств областного бюджета были построены новые платформы с навесами, оборудованы точки для зарядки мобильных устройств. Кроме того, станция приспособлена для передвижения маломобильных групп граждан, отметил Хайкин. Работы велись с 2019 года.

«До начала реконструкции Долгопрудная представляла собой типичную остановку пригородных электричек с минимальным комфортом для пассажиров, — две платформы без навесов и пешеходный настил. (...) По сути, построен современный пригородный вокзал», — сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

До конца года планируется благустроить территории рядом со станциями МЦД Подольск и Баковка, сообщил региональный министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московские центральные диаметры (МЦД) доказали свою эффективность. По его словам, все пригороды Подмосковья ждут появление МЦД.