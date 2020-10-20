Пентагон оценил новые межконтинентальные ракеты

Пентагон заново оценил стоимость развертывания новых ядерных межконтинентальных ракет. Замена стоящих на вооружении вот уже более 50 лет межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III обойдется в 95,8 миллиарда долларов, сообщает Associated Press.

Предыдущая оценка, обнародованная четыре года назад, была более оптимистичной: по ней замена ракет должна была стоить примерно на 10 миллиардов долларов больше.

Американские военные уже несколько лет обсуждают параметры будущей программы по замене МБР, которая должна стать частью комплекса мер по модернизации всех трех компонентов ядерной триады США общей стоимостью триллион долларов и сроком на 30 лет. Первая предварительная смета проекта по замене Minuteman III, разработанная ВВС в 2015 году, была рассчитана на 62,3 миллиарда долларов.

В целом программа полного обновления американских ядерных сил, запланированная на ближайшие десятилетия, обойдется бюджету США в 1,2 триллиона долларов.