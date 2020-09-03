США испытали «сдерживающее Россию» оружие

Военно-воздушные силы (ВВС) США с базы Ванденберг в Калифорнии 2 сентября запустили в сторону Маршалловых островов (Тихий океан) межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) LGM-30G Minuteman III. Соответствующее видео на YouTube выложил канал US Military News.

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«Межконтинентальные баллистические ракеты предоставляют США и их союзникам необходимую сдерживающую способность для сохранения свободы действий и навигации в глобальном масштабе в соответствии с международными законами и нормами», — говорится в подписи к ролику.

Предыдущий пуск LGM-30G Minuteman III состоялся 4 августа. Тогда в издании The Drive отметили, что проведенное испытание «выглядит как предупреждение для России». Причина этого заключалась в использовании в составе головной части МБР трех боевых блоков и управление запуском с борта самолета E-6B Mercury.

В сентябре «Военно-промышленный курьер» написал, что летные испытания МБР «Сармат» могут не успеть состояться до запланированного на 2021 год ее принятия на вооружение Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России. Причина этого, как следует из публикации, заключается в воровстве бюджетных средств, выделенных на проведение тестов.