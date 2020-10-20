З00 пациентов приняли в Центре охраны репродуктивного здоровья подростков

Центр охраны репродуктивного здоровья подростков Московской области за полтора месяца работы принял уже 300 пациенток, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 20 октября.

«Пролечено 42 девушки, 252 юные пациентки прошли диспансеризацию», — сообщила она.

Центр работает на базе Долгопрудненской центральной городской больницы. Он был создан специально для оказания специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи детям и подросткам.

«Юные пациентки требуют особого внимания врачей и создание узкоспециализированного центра, где специалисты подготовлены к работе с данной возрастной категорией», — отметила Стригункова.

Центр рассчитан на 50 посещений в смену, стационарное отделение — на 10 коек. Направление на консультативный прием жители любого городского округа Подмосковья могут получить у своего лечащего врача.

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