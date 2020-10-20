Российская поэтесса забеременела от шамана и пожелала ему гореть в аду

Российская поэтесса и победительница хип-хоп-баттла Versus Марина Кацуба забеременела от перуанского шамана и пожелала ему гореть в аду. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Несмотря на ранний срок беременности, артистка выразила уверенность, что 22 июня, в день летнего равноденствия, у нее родится мальчик. Она пояснила, что намерена растить ребенка без отца, однако добавила, что ее поддерживают семья, друзья и любимый мужчина.

«Но у меня нет постоянного источника дохода, мне страшно думать про следующую аренду квартиры и про все, что необходимо купить. Я даже не понимаю в каком городе жить, если честно», — написала Кацуба (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она призналась, что шокирована поведением «хозяина сперматозоида». По ее словам, мужчина демонстрирует «невыносимую смесь инфантильности и шаманского эго». Поэтесса заявила, что давно не испытывала столь сильного страха и чувства собственной уязвимости.

«И гори, пожалуйста, веки вечные в аду за то что мы вместе с малышом сейчас так себя ощущаем», — обратилась Кацуба к отцу ребенка.

В другом посте артистка пожаловалась на травлю, с которой столкнулась после новости о беременности. Она утверждает, что ей начали писать оскорбления «крепко больные комментаторы».