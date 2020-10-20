Сбербанк проследит за тратами и передвижением россиян

Одним из новых проектов Сбербанка станет сервис геоаналитики, с помощью которого можно будет связать банковские транзакции россиян с информацией о физическом расположении торговых точек. Об этом в интервью РБК рассказал вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Станислав Карташов.

Такой сервис позволит бизнесу понять, где выгоднее разместить магазин, а также принять другие решения в области управления недвижимостью и земельных отношений.

В свою очередь, власти крупных городов смогут получить картину миграционных потоков, например, между центром и пригородами. Их понимание пригодится в планировании работы общественного транспорта и других городских вопросах.

Информация станет доступна в рамках платформы «СберАналитика», которая предназначена для продажи потребительской экспертизы. Речь идет об информационно-аналитических отчетах, рекомендательных моделях, мониторинге отраслей экономики. Для платформы используют сведения о наличных и безналичных денежных потоках, активности в терминалах Сбербанка, данные о картах и банкоматах Сбербанка, данные партнеров и «дочек» банка.

Вся они будут представлены в обезличенном виде. В области геоаналитики Сбербанк станет конкурентом сотовых операторов, которые собирают сведения о перемещениях клиентов для своих заказчиков. В том числе их данные закупают московские власти.

Начать работу в новом для себя направлении Сбербанку позволила покупка картографического сервиса 2ГИС. Сделка была закрыта в августе этого года.