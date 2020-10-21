Американский истребитель разбился в пустыне

Американский истребитель FA/A-18E ВМС Super Hornet потерпел крушение в Калифорния, сообщает база Военно-морских сил США Лемур на своей странице на Facebook.

Отмечается, что пилоту пришлось катапультироваться, на данный момент его жизни ничего не угрожает. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Истребитель, дислоцированный на базе Лемур, разбился во время тренировочного полета над полигоном Супериор-Вэлли к югу от базы Чайна-Лейк.

По данным Associated Press, самолет упал в пустыне Мохаве и загорелся.

В июле истребитель Военно-воздушных сил США F-16 разбился во время приземления в штате Нью-Мексико. Пилоту пришлось катапультироваться. Инцидент с F-16 произошел на авиабазе Холломен. Пилот получил незначительные травмы.

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