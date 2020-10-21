Борт Мишустина пропустил вперед пассажирский самолет

Воздушное судно, на борту которого находился премьер-министр России Михаил Мишустин, пропустило вперед пассажирский самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск. На данные о перемещении авиалайнеров обратил внимание «Московский комсомолец».

Как отмечает издание, самолет премьера готовился совершить посадку в аэропорту Мурманска, однако в итоге уступил пассажирскому авиалайнеру, который должен был приземлиться там же. В итоге борту главы кабмина пришлось несколько изменить маршрут и пролететь над поселком Верхнетуломский.

Мишустин прибыл в Мурманск 21 октября. Там премьер провел совещание, посвященное вопросу развития Северного морского пути и инфраструктуры в Арктической зоне. Также глава кабмина принял участие в торжественной церемонии приемки головного универсального атомного ледокола «Арктика», в ходе которой лично осмотрел судно.