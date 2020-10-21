Мишустин присвоил названия новым мысам и островам в российской Арктике

Премьер-министр Михаил Мишустин присвоил официальные названия нескольким новым мысам и островам в российской Арктике. О подписании соответствующих распоряжений сообщается на сайте правительства России.

Названия получили десять географических объектов, их все нанесут на топографические и навигационные морские карты.

Мысам и островам, образовавшимся на архипелаге Новая Земля из-за таяния ледников, присвоили имена заслуженных ветеранов-гидрографов. многие из которых трудились во времена Великой Отечественной войны. Речь идет о мысах Буланова, Афанасенкова, Адмирала Владимирского, Мамонтова, Мороза и островах Бухмейера, Осокина и Кузнецова.

Два острова, которые входят в архипелаг Земля Франца-Иосифа, получили названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук. Раньше они были частями единого острова, который разделил образовавшийся пролив.

Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков объяснил, что новые острова в Арктике появляются из-за таяния ледников и наноса грунта на мелководье. В первую очередь такое явление характерно для архипелага Земля Франца-Иосифа. Но в некоторых случаях новые объекты возникают и из-за того, что пролив отделяет полуострова с ледяным покровом от основной части суши.