Появление новых островов в Арктике объяснили

Новые острова в Арктике возникают из-за таяния ледников и наносов грунта на мелководье. Так их появление объяснил глава Росгидромета Игорь Шумаков, передает РИА Новости.

По словам Шумакова, в первую очередь такое явление характерно для территорий архипелага Земля Франца-Иосифа. Он уточнил, что кроме наносов есть и другой механизм образования островов — в некоторых случаях проливы отделяют полуострова с ледяным покровом от основной части суши.

В августе 2019 года стало известно, что Северный флот ВМФ России обнаружил пять новых островов на территории архипелага Земля Франца-Иосифа, официального открытия территорий ждали почти три года. Гидрографы Северного Флота спрогнозировали их появление во время экспедиций 2015-2016 годов. 12 сентября 2019 года экспедиция Северного флота России на землю Франца-Иосифа обнаружила еще один остров.

Шумаков также рассказал РИА Новости, что в 2013 году в восточной части моря Лаптевых в результате накопления наносов появился остров Яя. Его открыли два пилота, которые совершали перелет на Новосибирские острова. Название связано с тем, что на вопрос, кто первым заметил остров, оба сказали «я».

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