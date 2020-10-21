На рэпера Tekashi 6ix9ine подали в суд за порно с 13-летней девочкой

На американского рэпера Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) подали в суд за участие в съемке и публикацию порнографических видео с участием 13-летней девочки. Жертва потребовала взыскать с хип-хоп-исполнителя компенсацию за моральный ущерб, сумма которой не уточняется, пишет New York Post.

По словам истицы, Tekashi 6ix9ine и его друг Токван Андерсон привели ее на вечеринку в Гарлеме, Нью-Йорк. Девочку накачали наркотиками и алкоголем, после чего начали снимать видео, как она обнаженная занимается сексом. Инцидент якобы произошел 21 февраля 2015 года, жертве тогда было 13 лет, Tekashi 6ix9ine уже исполнилось 18 лет.

В иске указано, что всего на вечеринке было сделано три видеозаписи. На одной из них голая девочка занимается оральным сексом с Андерсоном, а Tekashi 6ix9ine шлепает ее. На второй она сидит на коленке у рэпера, а Андерсон заливает ей в рот какую-то жидкость и хватает за груди. На третьей она лежит голой на коленях у Tekashi 6ix9ine и Андерсона, пока последний совершает с ней действия сексуального характера руками.

В 2018 году рэпера приговорили к четырем годам условного тюремного заключения и к тысяче часов общественных работ за публикацию вышеупомянутых видео. Тогда он признал вину в произошедшем.