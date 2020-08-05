Угрожавшего Tekashi 6ix9ine 26-летнего рэпера застрелили на улице

Американский рэпер FBG Duck (настоящее имя — Карлтон Уикли) застрелен на улице в дневное время возле одного из магазинов в Чикаго. Об этом сообщает The Sun.

Артисту было 26 лет.

Отмечается, что четыре человека подъехали на двух автомобилях и открыли огонь по рэперу. В результате также пострадали 26-летняя женщина и 36-летний мужчина, находившиеся рядом с FBG Duck. Они были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Полиция ищет нападавших, однако никаких задержаний на момент написания заметки произведено не было.

FBG Duck известен по вышедшему в 2018 году треку Slide, а также по конфликту с рэпером Tekashi 6ix9ine, в ходе которого артисты обменялись угрозами в соцсетях.