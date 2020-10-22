Кремль отреагировал на слухи об уходе Чубайса из «Роснано»

Президент России Владимир Путин не говорил с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом о его возможном уходе из госкорпорации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Насколько мне известно, нет», — сказал представитель Кремля, отреагировав на вопрос о том, был ли у Путина с Чубайсом разговор об увольнении из «Роснано».

Слухи о возможном уходе председателя правления корпорации с поста появились накануне, 21 октября. Источники издания РБК рассказали, что Чубайсу предложили «заняться Арктикой». В пресс-службе «Роснано», комментируя это сообщение, заявили, что главе компании нравится Арктика, «но полярником он себя вряд ли видит».

В тот же день издание The Bell со ссылкой источник из числа крупных бизнесменов написало, что «не так давно» Чубайс просил Путина отпустить его на пенсию.

Позже глава «Роснано» сам прокомментировал появившиеся сообщения о его грядущей отставке. «Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики», — написал он в Facebook.

Анатолий Чубайс занимает пост председателя правления «Роснано» с июля 2011 года. До этого, в сентябре 2008-го, указом президента России Дмитрия Медведева он был назначен генеральным директором госкорпорации.