60-летний мужчина выступил против карантина и забрался на Биг-Бен

60-летний мужчина выступил против введения карантина и забрался на лондонскую Башню Елизаветы, в которой находится колокол Биг-Бен. Об этом пишет The Independent.

Полиция Вестминстера рассказала, что британец забрался на башню около 7.50 утра (5.50 мск) и находился на строительных лесах на протяжении двух часов. Забравшись на башню, мужчина вывесил на лесах два плаката: «Никакого локдауна третьего уровня на севере, если только всему региону не будут выделены еще два миллиарда фунтов стерлингов... иначе восстание» и «Все жизни имеют значение». Последняя надпись отсылает к лозунгу движения Black Lives Matter.

На место происшествия вскоре приехали представители правоохранительных органов. Британца задержали по подозрению в незаконном проникновении.

15 октября сообщалось, что Лондон ужесточает карантинные меры в связи с пандемией COVID-19. В городе запретили встречаться в закрытых помещениях (в частности, ходить в гости), собираться на улице более чем вшестером, а также ездить по городу или стране, если это не касается жизненно важного дела.

Карантинные меры спровоцировали многотысячные протесты в конце сентября. Сначала полиция не разгоняла граждан, однако позже возникли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые стали бросать в стражей правопорядка бутылки с водой.

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