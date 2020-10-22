Власти Подмосковья рассказали об обеспечении жителей чистой питьевой водой

Подмосковье по обеспеченности населения чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения занимает пятое место среди субъектов Центрального федерального округа, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин. Его цитирует РИАМО в четверг, 22 октября.

По его словам, за прошлый год доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, увеличилась до 91,7 процента, что существенно превышает средний показатель по России.

Хромушин напомнил, что в области по поручению губернатора реализуется программа «Чистая вода», в рамках которой строятся новые и модернизируются существующие водозаборные узлы и другие объекты инфраструктуры. Так, до конца года запланировано привести в порядок 41 объект водоснабжения, уточнил он.

С начала действия программы в 2014 году в регионе улучшено качество питьевого водоснабжения более 1,5 миллиона жителей, построено и модернизировано несколько сотен объектов водоснабжения, говорится на сайте областного правительства.