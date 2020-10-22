Специалисты риэлторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость» провели исследование и пришли к выводу, что россияне бросились скупать вторичное жилье, несмотря на пандемию коронавируса. В материалах, которые есть в распоряжении «Ленты.ру», указано, что «наиболее ликвидные объекты» стали реализовываться на рынке за неделю.

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Динамику подтверждают статистические данные, согласно которым в первой половине октября 2020 года продавцы получили на 60 процентов больше авансов, чем в аналогичный период в 2019-м. При этом ускорились и темпы реализации объектов. Теперь качественные квартиры, которые до пандемии продавались около месяца, уходят с рынка за неделю. Эксперты также поделились прогнозами относительного накопления отложенного спроса. Они считают, что такая ситуация, которая была на рынке весной 2020 года, не повторится, так как «второй этап ограничений будет менее строгим».

Относительно покупателей вторичного жилья аналитики отметили, что доли молодых людей и представителей старшего поколения на данный момент равны. Это стало особенно заметно в сравнении с периодом самоизоляции, когда 80 процентов потенциальных покупателей составляли люди в возрасте 25-40 лет. В агентстве также описали главные поведенческие модели клиентов. К первой отнесли тех, кто «действуют по принципу "хватай, да поскорее"», а ко второй — предпочитающих подождать снижения стоимости.

Ранее в октябре стало известно, что продажи вторичного жилья в Москве упали в период с января по сентябрь 2020 года. Показатель оказался на 11 процентов меньше, чем за первые три квартала 2019-го. Уменьшение количества сделок было связано с длительной самоизоляцией потенциальных покупателей. Однако в сентябре рынок недвижимости начал постепенно восстанавливаться.

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