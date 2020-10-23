Психолог назвала самый тяжелый день недели

Россияне традиционно считают самым тяжелым днем недели понедельник, однако пятница может поспорить с ним за это звание. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

По ее словам, к концу рабочей недели накапливаются усталость и недоделанная работа, которые могут стать причинами эмоциональной и операциональной напряженности. Эксперт в области трудовой этики объяснила, что, если откладывать все на потом, за это придется расплачиваться, что может негативно сказаться на здоровье. Тем не менее психолог отметила, что в пятницу человек ожидает конца работы и начала отдыха, что позволяет ему работать лучше.

Специалист также рассказала, что понедельник считается таким сложным днем, так как человеку приходится переходить из состояния расслабленности в трудовой режим, что зачастую вызывает ошибки и срывы.

Ранее эксперты назвали худший день недели для вылета в отпуск. Исследователи сочли субботу худшим днем для покупки билета на самолет. По данным специалистов, если путешественники бронируют тур с вылетом в субботу, то их отпуск обойдется в разы дороже по сравнению с пятничным или воскресным вылетом.